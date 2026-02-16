Мужчина пойдет под суд за групповое изнасилование россиянки

В Москве осудят иностранца за изнасилование и ограбление девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 131 («Изнасилование») и 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным следствия, ночью 21 сентября 2012 года двое мужчин в районе Аминьевского шоссе напали на знакомую девушку и изнасиловали ее. После этого похитили телефон и скрылись с места преступления.

Следователи в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет повторно изучили материалы уголовного дела, собранные ранее доказательства. По изъятым вещественным доказательствам были назначены современные судебные экспертизы, которые помогли установить причастность к преступлению иностранного гражданина. Он задержан, и ему предъявлено обвинение.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство. По нему ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления его местоположения.

