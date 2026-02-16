Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 16 февраля 2026Мир

В Женеву прибыли первые делегации на переговоры по Украине и Ирану

Первые делегации прибыли в Женеву на переговоры по Украине и Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Первые делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Иране прибыли в Женеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые делегации для переговоров прибыли 15 февраля.

Как отмечает агентство, прибытие участников переговорных процессов продлится до 17 февраля.

Ранее стало известно, что Швейцария не примет участия в переговорах по Украине в Женеве, которые пройдут с 17 по 18 февраля. Уточняется, что такое решение было принято по просьбе сторон. Энергетическое перемирие будет обсуждаться на переговорах в качестве одной из ключевых тем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на обвинения в отравлении Навального

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Дмитриев оценил цитирование главой дипломатии ЕС Каллас комиксов Marvel

    Кремль согласился с заявлением о шантаже Украины против Орбана

    Кремль раскрыл планы на переговоры с Украиной в Женеве

    Российский горнолыжник сошел с дистанции и остался без медали в слаломе на Олимпиаде

    Раскрыт принесший 400 миллионов рублей незаконный бизнес чиновника Роспотребнадзора

    В России второй год подряд не выполнили план по долгосрочным сбережениям

    Названы роковые ошибки вкладчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok