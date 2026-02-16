В Женеву прибыли первые делегации на переговоры по Украине и Ирану

Первые делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Иране прибыли в Женеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые делегации для переговоров прибыли 15 февраля.

Как отмечает агентство, прибытие участников переговорных процессов продлится до 17 февраля.

Ранее стало известно, что Швейцария не примет участия в переговорах по Украине в Женеве, которые пройдут с 17 по 18 февраля. Уточняется, что такое решение было принято по просьбе сторон. Энергетическое перемирие будет обсуждаться на переговорах в качестве одной из ключевых тем.