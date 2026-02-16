Видео певицы Славы с танцами в нижнем белье раскритиковали в сети

Видео российской певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) с танцами в нижнем белье раскритиковали в сети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница снялась в примерочной в черном бюстгальтере, серых трусах и остроносых коричневых туфлях на шпильках. «45! Боюсь дальше будет лучше! Поэтому запомним меня такой», — указала она в подписи.

Поклонники высказались о ролике в комментариях. «Это уже чересчур», «Зачем вы портите себе репутацию?», «Выглядите, конечно, хорошо, но зачем вы себя так опускаете?», «Я была о вас лучшего мнения, полное разочарование!», «Надо было без трусов. Перебор», — заявили юзеры.

В январе Слава показала фигуру в бикини и раскрыла необычный способ сбросить вес.

