Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:52, 16 февраля 2026Ценности

Видео певицы Славы с танцами в нижнем белье раскритиковали в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nastya_slava

Видео российской певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) с танцами в нижнем белье раскритиковали в сети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница снялась в примерочной в черном бюстгальтере, серых трусах и остроносых коричневых туфлях на шпильках. «45! Боюсь дальше будет лучше! Поэтому запомним меня такой», — указала она в подписи.

Поклонники высказались о ролике в комментариях. «Это уже чересчур», «Зачем вы портите себе репутацию?», «Выглядите, конечно, хорошо, но зачем вы себя так опускаете?», «Я была о вас лучшего мнения, полное разочарование!», «Надо было без трусов. Перебор», — заявили юзеры.

В январе Слава показала фигуру в бикини и раскрыла необычный способ сбросить вес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Видео певицы Славы с танцами в нижнем белье раскритиковали в сети

    Скандального блогера задержали в российском регионе

    Раскрыта неожиданная причина противодействия ЕС миру на Украине

    Гоблин обратился к посетителям БДСМ-отелей

    Названы признаки скрытого алкоголизма

    Польша заинтересовалась идеей разработки ядерного оружия

    Россияне назвали самый раздражающий звук

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok