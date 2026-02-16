Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:35, 16 февраля 2026Ценности

Внешность Галкина без шапки в новом видео удивила россиянок

Карина Черных
Кадр: @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал видео без шапки и удивил россиянок. Комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний пародист предстал перед камерой в темных штанах и подчеркивающей его мускулы голубой футболке. Также он надел черные солнцезащитные очки и уложил волосы назад.

Поклонницы оценили новый образ в комментариях под роликом, который набрал 178 тысяч лайков. «Вы нас балуете», «Спецоперация — "Очаровать весь мир"», «Максим, прекратите! Это уже невозможно», «Артур Пирожков может идти в отставку», «Мой муж уже ругается. Прекращайте», «Ну, вы секси, Максим Галкин», — восхищались они.

В январе Галкин поделился в соцсетях кадрами с фотосессии в шапке-ушанке и вызвал ажиотаж у фанатов.

