09:48, 16 февраля 2026

Военблогер объяснил усиление ударов ВСУ по Белгороду переговорами в Женеве

Военблогер Подоляка: Усиление ударов ВСУ связано с переговорами в Женеве
Алевтина Запольская
Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Усиление ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской и Брянской областям связано с переговорами в Женеве, которые пройдут с 17 по 18 февраля. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Сегодня противник, не оставляя в покое Белгород, нанес массированный удар по Брянской области (...) С учетом того, что завтра и послезавтра в Швейцарии как раз речь будет идти об "энергетическом перемирии", вероятно Зеленский таким образом пытается "усилить свои переговорные позиции"», — написал он.

13 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ракетного удара ВСУ была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура региона. Из-за этого произошло отключение электричества, тепла и водоснабжения.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. В этот раз делегацию России возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Ранее на переговорах в Абу-Даби Россию представлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков.

