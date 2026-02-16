Военкор заподозрил Эстонию в объявлении войны России

Военкор Котенок: Слова главы МИД Эстонии звучат как объявление войны России

Слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о желании перенести боевые действия на территорию России звучат как объявление полноценной войны. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Такое ощущение, что шавкам (руководство Эстонии, — прим. «Ленты.ру») давно пора дать по носу. Может, кто-то расскажет это наверху, что нас эстонцы бомбить собрались?» — задался вопросом военкор.

Таким образом Котенок отреагировал на слова главы эстонского МИД о том, что Таллин может начать дальнобойные удары вглубь России.

Ранее глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил о нежелании России «атаковать Прибалтику». По его словам, Москва старается минимизировать опасность гипотетического конфликта, следя за траекторией полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и маршрутом следования самолетов, чтобы не создавать никаких инцидентов.