14:56, 16 февраля 2026Бывший СССР

Военкор заподозрил Эстонию в объявлении войны России

Военкор Котенок: Слова главы МИД Эстонии звучат как объявление войны России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о желании перенести боевые действия на территорию России звучат как объявление полноценной войны. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Такое ощущение, что шавкам (руководство Эстонии, — прим. «Ленты.ру») давно пора дать по носу. Может, кто-то расскажет это наверху, что нас эстонцы бомбить собрались?» — задался вопросом военкор.

Таким образом Котенок отреагировал на слова главы эстонского МИД о том, что Таллин может начать дальнобойные удары вглубь России.

Ранее глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил о нежелании России «атаковать Прибалтику». По его словам, Москва старается минимизировать опасность гипотетического конфликта, следя за траекторией полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и маршрутом следования самолетов, чтобы не создавать никаких инцидентов.

