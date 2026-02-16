Реклама

02:51, 16 февраля 2026Забота о себе

Врач назвал причину внезапного пробуждения в три часа ночи

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан назвал причину внезапных пробуждений в три часа ночи. Слова специалиста приводит Daily Mirror.

Хан отметил, что ночные пробуждения могут случаться у всех, и, как правило, они происходят в одно и то же время, около трех часов ночи. Врач считает, что у этого странного явления есть логическое объяснение. «В период с двух до четырех утра организм находится в очень специфической фазе. В это время уровень кортизола, то есть гормона стресса, начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению», — объяснил Хан.

Он подчеркнул, что это абсолютно нормальный процесс, но если нервная система напряжена из-за стресса, тревоги или истощения, то организм становится чувствительным к гормональным колебаниям и реагирует на рост кортизола пробуждением. По словам врача, такой же эффект вызывает снижение уровня сахара в крови.

Ранее врач общей практики Ксанд ван Туллекен заявил, что миллионы людей не догадываются о серьезных проблемах со сном. По его словам, апноэ во сне может протекать незаметно и постепенно провоцировать проблемы с сердцем или диабет.

