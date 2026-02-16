Реклама

19:31, 16 февраля 2026Забота о себе

Врач раскрыл правила поведения в общественном туалете

Врач Чехтер призвал мыть руки до и после использования общественного туалета
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Врач общей практики Натан Чехтер предупредил, что в общественном туалете можно заразиться желудочно-кишечными инфекциями. В разговоре с изданием Metropoles он раскрыл правила поведения, которые помогут избежать возникновения различных заболеваний.

«Наибольший риск связан с контактом с загрязненными поверхностями и недостаточной гигиеной рук», — подчеркнул Чехтер. По его словам, передача инфекций через частицы, переносимые по воздуху, тоже возможна, особенно в плохо вентилируемых помещениях, но это случается значительно реже.

В связи с этим доктор призвал тщательно мыть руки как до, так и после использования общественного туалета. Дополнительно можно обработать их специальным дезинфицирующим средством. Кроме того, важно использовать одноразовые чехлы для сиденья унитаза. В заключение Чехтер призвал избегать прикосновений к интимной зоне грязными руками.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов посоветовал не переносить простуду на ногах. Он утверждает, что даже слабая физическая активность продлевает болезнь на несколько дней.

