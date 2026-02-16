Реклама

04:36, 16 февраля 2026

Врач раскрыл скрытую опасность ледяных рук и ног

Токсиколог Кутушов: Ледяные руки и ноги могут указывать на анемию
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom

Постоянное чувство холода, ледяные руки и ноги могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» токсиколог Михаил Кутушов. В частности, он указал на риск развития проблем с кровообращением, анемии и болезней щитовидной железы.

«Когда сосуды сужены или кровь плохо поступает к конечностям, руки и ноги просто не получают достаточно тепла. Это может быть связано с атеросклерозом, повышенным давлением или другими сосудистыми нарушениями, — сказал врач. — Второй момент — щитовидная железа. Гипотиреоз, то есть недостаток гормонов щитовидки, приводит к замедлению обмена веществ, и тело буквально охлаждается. Люди начинают мерзнуть даже в теплой комнате, кожа становится сухой, появляются отеки и усталость».

Другая возможная причина постоянного чувства холода, по словам Кутушова, — анемия, низкий уровень железа в крови. Токсиколог объяснил, что при таком состоянии кислород хуже транспортируется, а ткани начинают страдать от гипоксии.

«Иногда холодные конечности могут быть связаны с проблемами нервной системы: диабетическая нейропатия, синдром Рейно или повреждения периферических нервов. В этом случае даже при нормальном температурном режиме пальцы рук и ног становятся холодными и бледными, появляются покалывания, онемение или судороги. И конечно, на этот симптом влияют общие состояния организма: хроническая усталость, стресс, недосып, плохое питание», — добавил врач.

Ранее гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева предупредила об опасных для женского здоровья привычках. По ее словам, сильное негативное воздействие оказывает курение, так как оно ускоряет истощение яичников.

