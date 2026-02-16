Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 16 февраля 2026Наука и техника

ВС России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для БПЛА

МО России: В России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает ТАСС.

«Это сварочный аппарат для оптоволокна магистрального типа. Нужен для того, чтобы оптоволоконную леску можно было к чему-то подсоединять», — сказал в представленном военным ведомством видео боец с позывным Кино.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее главный конструктор беспилотников семейства «Овод» Андрей Иванов сообщил РИА Новости, что российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В январе офицер управления инженерных войск группировки войск «Север» майор Александр Беляев рассказал газете «Красная звезда», что бойцы ВС России начали применять колючую проволоку «Егоза» против проводных дронов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Собчак пожаловалась на одиночество

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok