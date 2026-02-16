Российская экономика в 2025 году обогнала итальянскую

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2025 года превысил объем экономики Италии. Об этом свидетельствуют данные Росстата и оценка аналитика «БКС Мир инвестиций», которые приводит РИА Новости.

Согласно первой оценке Росстата, опубликованной в феврале 2026 года, размер ВВП России составил 213,5 триллиона рублей (2,556 триллиона долларов).

Уточняется, что разница всего несколько миллиардов, но этого достаточно, чтобы зафиксировать факт опережения по итогам года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сотрудничество России и США в экономике несет в себе огромный потенциал и может играть стабилизирующую роль для всего мира.