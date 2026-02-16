Реклама

05:37, 16 февраля 2026Экономика

ВВП России превысил объем экономики одной европейской страны

Российская экономика в 2025 году обогнала итальянскую
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2025 года превысил объем экономики Италии. Об этом свидетельствуют данные Росстата и оценка аналитика «БКС Мир инвестиций», которые приводит РИА Новости.

Согласно первой оценке Росстата, опубликованной в феврале 2026 года, размер ВВП России составил 213,5 триллиона рублей (2,556 триллиона долларов).

Уточняется, что разница всего несколько миллиардов, но этого достаточно, чтобы зафиксировать факт опережения по итогам года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сотрудничество России и США в экономике несет в себе огромный потенциал и может играть стабилизирующую роль для всего мира.

