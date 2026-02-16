Ядовитая змея упала на офисного работника со шкафа и укусила его

В городе Ковилпатти, Индия, офисный работник по имени Мариаппан пострадал от укуса ядовитой змеи. Об этом пишет The New Indian Express.
Пострадавший рассказал, что змея появилась в офисе в разгар рабочего дня. Она упала со стопки папок, лежавших на шкафу. Мариаппан запаниковал, его резкие движения напугали змею, и она укусила его в мизинец.
После этого мужчина сразу потерял сознание, и его срочно госпитализировали. В больнице Мариаппану дали противоядие, что спасло ему жизнь.
После инцидента в офис прибыли пожарные, но так и не нашли змею. Как она оказалась среди папок — неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Нигерии не стало певицы Ифунаньи Нвангене, известной как участница телевизионного музыкального проекта «Голос». Ее погубила кобра.