Ядовитая змея упала на офисного работника со шкафа и укусила его

В Индии ядовитая змея укусила мужчину в офисе в разгар рабочего дня

В городе Ковилпатти, Индия, офисный работник по имени Мариаппан пострадал от укуса ядовитой змеи. Об этом пишет The New Indian Express.

Пострадавший рассказал, что змея появилась в офисе в разгар рабочего дня. Она упала со стопки папок, лежавших на шкафу. Мариаппан запаниковал, его резкие движения напугали змею, и она укусила его в мизинец.

После этого мужчина сразу потерял сознание, и его срочно госпитализировали. В больнице Мариаппану дали противоядие, что спасло ему жизнь.

После инцидента в офис прибыли пожарные, но так и не нашли змею. Как она оказалась среди папок — неизвестно.

