Зеленский призвал очистить СБУ от тех, кто служит не Украине

Украинский президент Владимир Зеленский призвал очистить Службу безопасности Украины (СБУ) от тех, кто служит другим интересам, а не Киеву. Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Украинский лидер встретился с первым заместителем главы СБУ Александром Покладом. «Он также поручил заняться вопросом очищения СБУ от тех, кто служит другим интересам, а не Украине», — говорится в сообщении.

Зеленский призвал к жестким действиям.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ.