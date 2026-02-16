Реклама

Зеленский призвал очистить СБУ

Зеленский призвал очистить СБУ от тех, кто служит не Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Украинский президент Владимир Зеленский призвал очистить Службу безопасности Украины (СБУ) от тех, кто служит другим интересам, а не Киеву. Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Украинский лидер встретился с первым заместителем главы СБУ Александром Покладом. «Он также поручил заняться вопросом очищения СБУ от тех, кто служит другим интересам, а не Украине», — говорится в сообщении.

Зеленский призвал к жестким действиям.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ.

