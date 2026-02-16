Реклама

Россия
00:57, 16 февраля 2026Россия

Зеленского назвали агрессивным пьяницей после его слов о россиянах

Депутат Хамитов: Зеленский давно перешел границы правил поведения в обществе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский давно перешел границы правил поведения в обществе и больше напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу. К такому выводу пришел депутат Госдумы Амир Хамитов, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский в эфире передачи The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.

«Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять, "указывать место" и вообще вести себя как хозяин», — посетовал депутат.

При этом всем, кроме него, видно, что он «просто неадекватный и агрессивный пьяница, на которого обычно вызывают наряд», добавил Хамитов. Депутат также отметил, что Зеленский давно уже перешел все границы хотя бы формальных правил приличного поведения в обществе.

Ранее также сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». Эти слова на свой счет принял венгерский премьер Виктор Орбан.

Помимо этого, в Госдуме заявляли, что Владимир Зеленский повел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он закинул на стол ноги.

