Женщины назвали недостатки отношений с бывшим порноактером

Бывший порноактер решил узнать, какие минусы женщины видят в отношениях с человеком его профессии. С таким вопросом он обратился к пользовательницам Reddit.

Мужчина спросил, как женщины относятся к перспективе отношений с человеком, который снимался в фильмах для взрослых. Он также поинтересовался какие недостатки они видят у такого романа. В комментариях многие признались, что будут чувствовать себя неуверенно, если будут знать, что их партнер снимался с порно.

Я бы постоянно сравнивала себя с десятками, если не сотнями женщин, с которыми он делал это на камеру. Я бы, наверное, посмотрела все его фильмы, но не стала встречаться hollyhotdogs

Одна женщина рассказала, что была замужем за мужчиной, который снимался в порно. Она отметила, что у них были серьезные проблемы с интимной жизнью.

Как будто он не знал, что со мной делать. Всегда искал чего-то большего: более унизительного, более запретного. Потом начался совсем мрак. Он часто изменял вместо того, чтобы рассказать, что ему нравится. Худший секс в моей жизни за последние десять лет. В прошлом году мы наконец-то развелись Altruistic_Arm_8511 пользовательница Reddit

В то же время некоторые заявили, что не видят препятствий для отношений с мужчинами, которые снимались в порно.

Конечно, это было бы тревожным сигналом, но я бы дала себя время узнать его получше, чтобы понять, что я чувствую и как нам быть Bloodydunno пользовательница Reddit

