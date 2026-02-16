Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:07, 16 февраля 2026Забота о себе

Женщины назвали недостатки отношений с бывшим порноактером

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Бывший порноактер решил узнать, какие минусы женщины видят в отношениях с человеком его профессии. С таким вопросом он обратился к пользовательницам Reddit.

Мужчина спросил, как женщины относятся к перспективе отношений с человеком, который снимался в фильмах для взрослых. Он также поинтересовался какие недостатки они видят у такого романа. В комментариях многие признались, что будут чувствовать себя неуверенно, если будут знать, что их партнер снимался с порно.

Я бы постоянно сравнивала себя с десятками, если не сотнями женщин, с которыми он делал это на камеру. Я бы, наверное, посмотрела все его фильмы, но не стала встречаться

hollyhotdogs

Одна женщина рассказала, что была замужем за мужчиной, который снимался в порно. Она отметила, что у них были серьезные проблемы с интимной жизнью.

Как будто он не знал, что со мной делать. Всегда искал чего-то большего: более унизительного, более запретного. Потом начался совсем мрак. Он часто изменял вместо того, чтобы рассказать, что ему нравится. Худший секс в моей жизни за последние десять лет. В прошлом году мы наконец-то развелись

Altruistic_Arm_8511пользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

В то же время некоторые заявили, что не видят препятствий для отношений с мужчинами, которые снимались в порно.

Конечно, это было бы тревожным сигналом, но я бы дала себя время узнать его получше, чтобы понять, что я чувствую и как нам быть

Bloodydunnoпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России отправили на фронт аналог HIMARS

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    ВСУ вывели остатки подразделения «полка смерти» из Сумской области

    Женщины назвали недостатки отношений с бывшим порноактером

    Миллионерша лишила сына 526 миллионов рублей из-за измены жене

    В Турции высказались о вступлении Украины в НАТО

    Профессор удивился странному заявлению Мерца о России

    Врач раскрыл скрытую опасность ледяных рук и ног

    Су-57 сочли угрозой для Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok