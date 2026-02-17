Бельгия вызвала американского посла для объяснений

Посла США вызвали в МИД Бельгии из-за слов об антисемитизме

Глава МИД Бельгии Максим Прево потребовал от посла США Билла Уайта явиться в министерство для объяснений. Причиной стали заявления американского дипломата о том, что Бельгия проводит антисемитскую политику. Об этом сообщает Politico.

«Любые предположения о том, что Бельгия является антисемитской страной, ложны, оскорбительны и неприемлемы», — заявил Прево. Он назвал высказывания Уайта нарушением дипломатических норм и вмешательством в судебные дела.

Конфликт разгорелся после того, как Уайт раскритиковал расследование в Антверпене в отношении трех моэлей, проводящих ритуальное обрезание. Они были подвергнуты судебному пресследованию за якобы проведение процедур без присутствия врача. Американский дипломат требовал от бельгийского министра здравоохранения вмешаться в дело, назвав судебное преследование антисемитским.

Ранее Прево рассказал, что Бельгия по ошибке попала в список стран, которые включили в список участников Совета мира, работу которого организовал президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что страна, как и многие европейские государства, сомневается относительно этой инициативы. Брюссель ожидает «общего и скоординированного европейского ответа».

По данным бельгийского телеканала VRT, Белый дом случайно перепутал Бельгию с Белоруссией, поэтому включил ее в состав Совета мира.