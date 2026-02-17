Девушке пришлось уменьшить огромную грудь из-за глазеющих на нее мужчин

Француженка уменьшила свою огромную грудь из-за назойливого внимания мужчин

Жительница Франции уменьшила свою огромную грудь из-за глазеющих на нее мужчин и болей в спине. Об этом пишет Need To Know.

У 26-летней Лорен Атлан еще в школе грудь выросла до размера 85J (около 114-117 сантиметров в обхвате). По словам француженки, это обстоятельство доставляло ей постоянные неудобства. «Я не могла одеться, как хотела, чувствовала себя некомфортно на людях, и у меня каждый божий день адски болела спина», — пожаловалась Атлан.

Большой размер груди постоянно привлекал к ней назойливое внимание мужчин. Они делали Атлан непристойные предложения или просто глазели на нее на улице. Француженке пришлось покупать одежду большего размера, но из-за этого она чувствовала себе еще и слишком полной. Девушка также пожаловалась, что каждый бюстгальтер стоил как минимум 80 евро (7,3 тысячи рублей).

В ноябре 2025 года Атлан решилась на операцию и уменьшила грудь с размера 85J до 85D (около 104 сантиметров в обхвате). Француженка утверждает, что как будто родилась заново. Она больше не испытывает болей в спине, одевается как хочет и избавилась от нежелательного мужского внимания. «До того как мне уменьшили грудь, жизнь была просто ужасной», — заявила Атлан.

