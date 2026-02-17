Долина выступит в Кремлевском дворце

Лариса Долина споет на юбилейном концерте Дениса Майданова в Кремлевском дворце

Народная артистка России Лариса Долина выступит в Государственном Кремлевском дворце на юбилейном концерте исполнителя и депутата Госдумы Дениса Майданова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте площадки.

Среди заявленных артистов, помимо Долиной, также значатся Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Александр Буйнов, Филипп Киркоров и другие звезды российского шоу-бизнеса. Концерт, запланированный на 17 февраля, приурочен к 50-летию Майданова.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста. Известно, что с 2021 года певец состоит в партии «Единая Россия». Кроме того, он занимает должность первого зампреда думского комитета по культуре.