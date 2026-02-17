Реклама

08:38, 17 февраля 2026Бывший СССР

Эстония захотела изъять замороженные частные российские активы

Цахкна: Эстония с Украиной готовят шаги по изъятию замороженных активов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Эстония захотела изъять замороженные частные российские активы и совместно с Украиной готовит соответствующие шаги. Об этом заявил глава МИД балтийской республики Маргус Цахкна в интервью «Известиям» на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В Эстонии заморожены частные российские активы. У нас есть соответствующий закон, и сейчас мы совместно с Украиной готовим следующие шаги. Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время», — сказал политик.

Отмечается, что Таллин рассматривает возможность конфискации активов в пользу Киева, если Москва по итогам конфликта откажется выплачивать компенсацию. Таким образом, изъятие активов планируется представить как механизм репараций, Россия якобы сохранит право на возврат средств только после полной выплаты компенсации Украине.

Ранее Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. Выделенные Киеву деньги обеспечат продолжение работы основных государственных служб, а также сохранят обороноспособность страны.

