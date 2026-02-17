Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

12:14, 17 февраля 2026Ценности

Фигуру Риты Оры в откровенном виде раскритиковали в сети

Екатерина Ештокина

Кадр: @ritaora

Внешность британской певицы и актрисы Риты Оры в откровенном виде раскритиковали в сети. На соответствующие кадры, размещенные в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание Daily Mail.

35-летняя поп-исполнительница позировала на размещенных снимках в черном бикини, подчеркивающем ее фигуру. При этом звезда продемонстрировала рельефный пресс. Кроме того, она распустила светлые волосы и надела солнцезащитные очки.

Пользователи сети негативно оценили внешний вид Оры в комментариях под постом. «Да, она стройная, но фигура у нее не самая привлекательная», «Немного бесформенная, прямая, без изгибов», «Фильтр мало что может сделать с этой неряшливостью», «Слишком худая», «Обвисшая», «Она слишком сильно похудела», — заявили юзеры.

Ранее в январе Рита Ора в крошечном бюстгальтере от бикини попала в объектив папарацци. Знаменитость и ее 50-летнего супруга, новозеландского актера и кинорежиссера Тайку Вайтити, заметили во время отдыха в Австралии.

