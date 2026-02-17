Реклама

14:39, 17 февраля 2026Наука и техника

Генерал объяснил переброску Су-57 к границам Китая

Липовой: Переброска Су-57 к границе с Китаем — это часть плановых перелетов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости / Пресс-служба ОАК

Переброска российских истребителей пятого поколения Су-57 на аэродромы Дальнего Востока, которые расположены у границы с Китаем, — это часть плановой работы. Перемещения авиации объяснил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с News.ru.

«Во-первых, идет плановая работа по замене устаревших истребителей новыми. То, что переброска Су-57 проводится именно сейчас, в начале года, говорит о подготовке к весенне-летнему периоду обучения. Идут плановые перелеты», — сказал он.

Собеседник издания подчеркнул, что Воздушно-космические силы России занимаются плановой боевой подготовкой, поэтому в переброске самолетов не следует усматривать «ничего особенного».

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу предположил, что Су-57 перебросили на Дальний Восток для модернизации или проведения испытаний.

