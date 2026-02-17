Реклама

Иностранец спрятал в багаже семь килограммов насвая и заинтересовал российскую таможню

Алина Черненко

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Иностранец спрятал в багаже семь килограммов насвая и заинтересовал российскую таможню в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Об этом сообщается на сайте Уральского таможенного управления.

Уточняется, что мужчина прилетел в российский город из Намангана, Узбекистан. При задержании он заявил, что вез курительную смесь исключительно для себя, а о нормах перемещения через границу табачных изделий ничего не знал.

В отношении пассажира возбудили дела об административных правонарушениях по статьям о несоблюдении установленных ограничений и недекларировании товаров.

Начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик отметил, что это первая в 2026 году попытка провоза крупной партии насвая. В 2025-м на таможенном посту задержали 20 партий курительной смеси общим весом почти 51 килограмм.

Ранее пассажирка прилетевшего в Россию из Таджикистана самолета положила в багаж наркотическое растение и попалась таможенникам. Она пояснила, что с его помощью хотела защитить себя от сглаза.

