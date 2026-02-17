Китайская валюта подешевела в России

Курс юаня опустился на Мосбирже ниже 11 рублей

Курс юаня на Мобирже опускался ниже 11 рублей, достигая к 17:20 по московскому времени 10,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как пишет Reuters, китайская валюта дешевеет с учетом низкого локального спроса импортеров на юань, связанного с длинными новогодними каникулами в КНР, а также из-за усиления геополитического оптимизма по поводу переговоров представителей России, Украины и США, проходящих в Женеве.

Наступление года лошади по китайскому календарю празднуется с 17 по 22 февраля. Биржи в Китае будут закрыты с 16 по 23 февраля.

Официальный курс юаня, установленный Банком России на 18 февраля, почти не изменился, составив 11,09 рубля.