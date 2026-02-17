Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:11, 17 февраля 2026Бывший СССР

Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

Буданов надел красную нить на запястье на переговоры с Россией и США в Женеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) надел считающуюся магическим оберегом красную нить на запястье на переговоры с Россией и США в Женеве. Об этом свидетельствует снимок, сделанный фотографом РИА Новости.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Но фото Буданов запечатлен сидящим рядом с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в зале заседаний, в то время как на его левом запястье повязана красная нить. Наличие красной нити на запястье Буданова подтверждается другим снимком, опубликованным Рустемом Умеровым на своей странице в X.

Талисман в виде красной нити, как правило, ассоциируется с иудейскими каббалистическими традициями. Иерархи Русской православной церкви считают ношение красной нити проявлением языческого суеверия и оккультной традиции, направленной на обман христиан.

Ранее издание «Страна.ua» назвало Буданова возможным кандидатом на пост президента Украины. По информации издания, существует две версии, как глава ОП может пойти на выборы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok