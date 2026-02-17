Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

12:21, 17 февраля 2026Экономика

Масштабы роста российско-иранской торговли оценили

Оверчук: Торговля России и Ирана выросла на 22 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Москва работает над тем, чтобы минимизировать те барьеры, которые все еще существуют в российско-иранской торговле. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что в минувшем году начало действовать полномасштабное соглашение, и констатировал, что за 2025 год торговля между двумя государствами БРИКС выросла на 22 процента.

В декабре Оверчук рассказывал о том, что Москва и Тегеран смогли добиться серьезного роста объема двусторонней торговли, которая, по словам чиновника, «скаканула» на 18 процентов. Тогда же он обратил внимание, что в российских магазинах стали появляться иранские товары.

В 2024 году товарооборот России с Ираном вырос на 13 процентов. Кроме того, две страны договорились о создании первого совместного морского консорциума.

