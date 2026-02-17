Реклама

17 февраля 2026

Мужчина прилетел на курорт Европы и упал замертво на паспортном контроле

The Mirror: Британский турист потерял сознание в аэропорту Лансароте и умер
Алина Черненко

Фото: TravnikovStudio / Shutterstock / Fotodom  

Британский турист потерял сознание вскоре после выхода из самолета на популярном курорте Европы и не выжил. Подробностями истории поделился таблоид The Mirror.

Мужчина, имя которого не разглашается, прилетел на испанский остров Лансароте рейсом Jet2 из Великобритании. Менее чем через полчаса после посадки лайнера он упал замертво на паспортном контроле аэропорта имени Сесара Манрике.

Местные СМИ предположили, что у британца случился сердечный приступ. Официальные лица исключили какую-либо связь между его кончиной и длинными очередями на паспортном контроле, с которыми часто сталкиваются туристы по прибытии на остров. Несмотря на это, инцидент снова привлек внимание к жалобам на плохие условия в зоне прибытия — в частности, на отсутствие там туалетов и сидений и невыносимую жару.

Ранее другой британец лишился жены во время традиционного отпуска на Мальдивах на Рождество. Он напился в аэропорту от горя и не выжил.

