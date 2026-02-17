Мужчина расправился с мужем возлюбленной и бросил его останки в выгребную яму

В Индии любовник подсадил соперника на наркотики, убил его и бросил в нечистоты

В городе Деори, Индия, полицейские раскрыли заговор, связанный с исчезновением 22-летнего Принса Балмики. Об этом пишет news9live.com.

Принс был женат на женщине по имени Тулси. Они познакомились в интернете и вскоре сыграли свадьбу. Однако как до отношений с Принсом, так и после у Тулси был любовник, которого звали Шоаиб. Тот не хотел мириться с соперником, поэтому втерся к нему в доверие, стал называть своим другом и подсадил на наркотики. Сам Шоаиб также был наркозависимым.

В августе 2025 года Принс случайно узнал об отношениях Шоаиб и Тулси. Все трое поссорились, а 20 августа Принс неожиданно пропал. Спустя полгода полицейским удалось выяснить, что с мужчиной расправился Шоаиб. Останки Принса он бросил в выгребную яму, расположенную за его домом. Позже в нечистотах нашли череп и другие кости жертвы.

Шоаиб рассказал, что спрятал тело под мусором и еще месяц посыпал его солью, чтобы ускорить разложение и уничтожить улики. После преступления он сбежал с Тулси. Какое-то время преступник спокойно жил с ней в другом штате, пока его не арестовали.

Ранее сообщалось, что жительница штата Раджастхан, Индия, Анджали организовала расправу над мужем спустя три месяца после свадьбы. Она подговорила любовника и его друзей притвориться грабителями и напасть на мужчину.

