Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:06, 17 февраля 2026Наука и техника

На Западе оценили трансформацию российских БМП-3

Army Recognition: С начала СВО БМП-3 превратились в более тяжелые машины
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевые машины пехоты БМП-3, защищенность которых повысили с начала СВО, превратились в технику более тяжелого класса. Трансформацию БМП-3 оценили в публикации западного издания Army Recognition.

Автор материала обратил внимание на сообщение госкорпорации «Ростех» о передаче очередной партии БМП-3 Вооруженным силам России. Модернизированные машины отличаются усиленной противоминной защитой днища и повышенным уровнем противоосколочной стойкости. Также БМП-3 несут дополнительные экраны и систему радиоэлектронной борьбы.

В публикации подчеркнули, что модернизация БМП-3 указывает на переход от концепции плавающей БМП к более тяжелой и защищенной штурмовой машине. Как пишет издание, мобильность бронетехники по-прежнему имеет важное значение, но без должной защиты это преимущество будет сложно реализовать.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

В феврале в «Ростехе» сообщили, что Вооруженные силы России с опережением графика получили партию БМП-3 с дополнительной защитой. Объем январской поставки на 40 процентов превысил плановые показатели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok