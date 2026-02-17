Напуганная супруга Игоря Николаева заявила о преследовании

Жена Игоря Николаева Юлия заявила, что ее преследует и терроризирует сталкер

Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, что стала жертвой сталкера. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам женщины, неизвестный преследует ее и терроризирует ее знакомых, представляясь каждый раз разными именами. По словам Юлии, он психически нездоров.

«Он звонит и пишет моим знакомым, представляется то Богданом Узовым, то Олегом Воронковым, то Анной Кузьминой, а сейчас он сценарист по имени Вячеслав. Это один и тот же человек!» — сообщила Проскурякова.

Проскурякова считает, что цель сталкера — преследовать ее, чтобы в итоге встретиться в реальной жизни, чего он долго пытался добиться.

Ранее певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, рассказала о том, как на нее напал сталкер. Кока призналась, что решила нанять охрану после того, как преследователи напали на нее.