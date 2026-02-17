Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:45, 17 февраля 2026Культура

Напуганная супруга Игоря Николаева заявила о преследовании

Жена Игоря Николаева Юлия заявила, что ее преследует и терроризирует сталкер
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, что стала жертвой сталкера. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам женщины, неизвестный преследует ее и терроризирует ее знакомых, представляясь каждый раз разными именами. По словам Юлии, он психически нездоров.

«Он звонит и пишет моим знакомым, представляется то Богданом Узовым, то Олегом Воронковым, то Анной Кузьминой, а сейчас он сценарист по имени Вячеслав. Это один и тот же человек!» — сообщила Проскурякова.

Проскурякова считает, что цель сталкера — преследовать ее, чтобы в итоге встретиться в реальной жизни, чего он долго пытался добиться.

Ранее певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, рассказала о том, как на нее напал сталкер. Кока призналась, что решила нанять охрану после того, как преследователи напали на нее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о расколе украинской делегации во время переговоров

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    России потребовалось больше кораблей ВМФ

    Напуганная супруга Игоря Николаева заявила о преследовании

    Перехваченный на государственной границе россиянин сел на 20 лет

    Страна НАТО поможет страдающим от американской нефтяной блокады кубинцам

    У европейцев возникли разногласия из-за новых антироссийских санкций

    Мужчина расправился с мужем возлюбленной и бросил его останки в выгребную яму

    Буданов захотел заключить быстрый мир с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok