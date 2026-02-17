Реклама

Экономика
17:27, 17 февраля 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

Цена самой дешевой квартиры в новостройке Петербурга составила 4,05 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В начале 2026 года стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге оценивается в 4,05 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» назвал эксперт рынка недвижимости Вадим Рукомойников.

Речь идет о квартире-студии, расположенной в микрорайоне Шушары — локации с минимальным порогом входа для покупателей. Лот расположен в уже сданном доме, площадь студии составляет порядка 19 квадратных метров. Риелтор отметил, что стартовые цены на первичном рынке в большинстве других локаций города значительно превышают четыре миллиона рублей.

Ранее эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп» перечислили районы Санкт-Петербурга с самым дешевым жильем. В список вошли Пушкинский, Колпинский и Красногвардейский.

