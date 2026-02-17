Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:08, 17 февраля 2026Ценности

Названная в сети 40-летним мужиком звезда «Папиных дочек» раскрыла уход за внешностью

Актриса Дарья Мельникова отказалась от ботокса в пользу витаминов и массажей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал MelnikovaNeDsh

Названная в сети 40-летним мужиком российская актриса Дарья Мельникова раскрыла уход за внешностью. Пост на данную тему появился в ее Telegram-аккаунте.

Ранее звезда сериала «Папины дочки» поделилась скриншотом с комментариями к видео, где ее раскритиковали фанаты. «Вот это лоб гармошкой», «На вид лет 45», «Что с ней случилось? Это же замученный 40-летний мужик», — заявили юзеры.

В свою очередь 34-летняя артистка заявила, что ранее «пару раз» делала инъекции ботокса, но решила от них отказаться в пользу витаминов, массажей, масок для лица и остеопатии.

«Я не выпрашиваю у вас комплименты, нет-нет. Делюсь, как и обещала, своим путем в старость», — отметила знаменитость.

Ранее в феврале российская телеведущая и блогерша Виктория Боня жестко ответила хейтерам на критику ее внешности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России небывало подорожало съемное жилье

    Российскую «Артемиду» начнут производить серийно

    Кот оказался вором-рецидивистом

    Центробанк собрался наказывать за неправильные советы по инвестициям

    В России подсчитали траты россиян в букмекерских компаниях

    Врач предупредила о скрытой опасности изжоги

    ЦБ назвал сроки завершения разгона цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok