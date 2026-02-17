Реклама

Экономика
15:36, 17 февраля 2026Экономика

Названо количество не платящих налоги украинцев

Лаба: Более трех миллионов украинцев не платят налоги
Вячеслав Агапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Более трех миллионов украинцев не платят налоги. Количество таких граждан назвал специалист по налоговой и регуляторной политике Мирослав Лаба, его слова приводит РИА Новости.

По словам госслужащего, по данным аналитики рынка труда до 2022 года, на Украине критическая диспропорция между долей занятых в бизнесе и в госсекторе.

«Более трех миллионов граждан работают в тени<…>. Официально не трудоустроены, не платят налогов<…>, деятельность находится полностью вне контроля государства, налоговой службы», — пояснил он.

Лаба добавил, что на шесть миллионов занятых в сфере бизнеса приходится четыре миллиона украинцев, работающих в государственном секторе. В текущих условиях госсектор должен сокращаться, а его работники должны переходить в частный сектор. Это необходимо для распределения рабочей силы и нагрузки на бюджет.

С 2022 по 2026 год госдолг Украины вырос почти вдвое, заявил экс-премьер-министр республики Анатолий Кинах. По словам бывшего политика, госдолг вырос с 93 миллиардов до 192 миллиардов долларов. Страна потеряла ресурсную самодостаточность и сейчас обеспечивает свои расходы как минимум на 42-43 процента за счет внешних источников. Все долги рано или поздно придется возвращать, что повлияет на будущее государства, в то время как Украине нужно формировать собственную экономическую базу — рабочие места, бюджеты, производство.

