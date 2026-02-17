Названы последствия долгого воздержания

Долгое воздержание от секса затрагивает как физическое, так и эмоциональное здоровье, считают сексотерапевт Сари Купер и врач-терапевт Лорен Стрейхер. Их мнение о последствиях отказа от секса приводит Daily Mirror.

Купер отметила, что у части людей при отсутствии сексуальной активности снижается уровень энергии и интерес к интимной близости. «Принцип "используй или потеряешь" действительно работает, хотя у некоторых желание, наоборот, может временно усиливаться», — уточнила сексотерапевт.

Среди других последствий долгого воздержания у женщин эксперты назвали истончение стенок влагалища и снижение количества естественной смазки, особенно в период менопаузы. Стрейхер пояснила, что с возрастом уровень эстрогена падает, и без регулярной сексуальной стимуляции это может привести к болезненным ощущениям при возобновлении интимной жизни, а также к усилению менструальных болей.

При этом у воздержания есть и положительная сторона. По словам экспертов, заметно снижается риск инфекций мочевыводящих путей и инфекций, передающихся половым путем. Однако специалисты подчеркивают, что длительное отсутствие секса грозит стрессом и эмоциональным напряжением, а мужчинам еще более высокой вероятностью эректильной дисфункции.

Ранее гинеколог Ольга Уланкина опровергла популярный миф о том, что отсутствие секса якобы влияет на гормональный фон. По ее словам, уровень половых гормонов зависит не от регулярности половой жизни, а от работы эндокринной системы.