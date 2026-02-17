В Минфине признали сложность борьбы с онлайн-казино

Замглавы Минфина России Чебесков назвал онлайн-казино одной из ключевых проблем

Российские ведомства пока не могут найти управу на нелегальные онлайн-казино, поскольку площадки возникают снова и снова с использованием различных схем. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, передает ТАСС.

По его словам, интернет-ресурсы, несмотря на противодействие Центробанка и Роскомнадзора, активно развиваются, привлекают средства населения. Совокупный объем расходов граждан на них, по оценкам Минфина, уже больше тех денег, что проходят через легальных букмекеров. Чиновник назвал происходящее одной из ключевых проблем.

Расходы на букмекеров Чебесков оценил в два триллиона рублей в год. Он посетовал, что средства граждан можно было бы потратить на какие-нибудь другие цели в интересах государства, но пока эти «огромные деньги» проходят мимо. Представитель Минфина считает, что следует создавать механизмы информирования граждан о рисках участия в азартных играх, поскольку те могут об этом не догадываться, и побуждать их к инвестициям.

Ранее сообщалось, что Министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино с введением налога не менее 30 процентов от выручки без учета выплаченных выигрышей для повышения доходов федерального бюджета. По его оценке, в течение года площадки смогут приносить казне около 100 миллиардов рублей.

Реакция на инициативу оказалась противоречивой. Некоторые депутаты Госдумы выступили против легализации из-за вреда, который онлайн-казино приносят обществу, и рисков развития лудомании у людей.