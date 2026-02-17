Реклама

Экономика
17:23, 17 февраля 2026Экономика

Российский поселок затопило после прорыва дамбы

В Воронежской области в результате прорыва дамбы затопило поселок
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Воронежской области прорвало дамбу. В результате талой водой с полей затопило поселок Ольховатка, пишет издание «Подъем».

По словам местных жителей, в зоне подтопления оказались сотни дворов. Вода прибывала настолько быстро, что одну женщину пришлось извлекать из дома через окно. Местные водоводы, как отмечают в районной администрации, были прочищены, но тем не менее не справились с хлынувшими потоками. Аномально теплая погода лишь усугубляет ситуацию, подчеркнули чиновники.

В то же время в областном правительстве настаивают на том, что проблему раздули. Там объясняют, что прорыв произошел вовсе не на дамбе, а на старом пруду на землях сельхозназначения. Практически вся вода уже ушла, жалоб о пострадавшем скоте не фиксировали. В зоне подтопления, по данным властей, остается всего семь частных домов. В двух домах культуры для сельчан организованы пункты временного размещения.

Ранее на затопленные улицы жаловались в Волгограде. Из-за резкой оттепели дороги превратились в полноводные реки. На следующий же день после этого столбики термометров в городе опустились ниже нулевой отметки.

