Поплавская назвала Лолиту циничным потреблянтом

Яна Поплавская поддержала решение об отмене концерта Лолиты в Волгограде

Актриса Яна Поплавская поблагодарила жителей Волгограда за отмену концерта певицы Лолиты Милявской. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram.

Поплавская назвала Волгоград особенным городом, в котором у людей есть «понятия совести, чести и достоинства». Актриса подчеркнула, что на фоне специальной военной операции волгоградцы не позволят «циничным потреблянтам» выступать с «похабными танцами».

«Я горжусь тобой, Волгоград! Ты был примером несгибаемой воли и мужества в Великую Отечественную войну и остался таким примером сегодня!» — заключила Поплавская.

15 февраля стало известно, что концерт Лолиты в Волгограде был отменен на фоне зрительского бойкота. По данным Shot, за неделю до шоу было куплено меньше половины билетов. На ситуацию с отменой выступления артистки повлияло обращение бойцов специальной военной операции к прокурору Волгоградской области.