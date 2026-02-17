Реклама

15:49, 17 февраля 2026Культура

Поплавская назвала Лолиту циничным потреблянтом

Яна Поплавская поддержала решение об отмене концерта Лолиты в Волгограде
Ольга Коровина
Яна Поплавская

Яна Поплавская. Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская поблагодарила жителей Волгограда за отмену концерта певицы Лолиты Милявской. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram.

Поплавская назвала Волгоград особенным городом, в котором у людей есть «понятия совести, чести и достоинства». Актриса подчеркнула, что на фоне специальной военной операции волгоградцы не позволят «циничным потреблянтам» выступать с «похабными танцами».

«Я горжусь тобой, Волгоград! Ты был примером несгибаемой воли и мужества в Великую Отечественную войну и остался таким примером сегодня!» — заключила Поплавская.

15 февраля стало известно, что концерт Лолиты в Волгограде был отменен на фоне зрительского бойкота. По данным Shot, за неделю до шоу было куплено меньше половины билетов. На ситуацию с отменой выступления артистки повлияло обращение бойцов специальной военной операции к прокурору Волгоградской области.

