Постившая видео россиянка получила шестилетний срок

В Ростове-на-Дону суд дал 6 лет колонии женщине за видео в соцсетях

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жительницу Херсонской области Наталию Пушкаш к шести годам колонии общего режима за опубликованные видео в соцсетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 3 апреля 2023 года женщина опубликовала в интернете видео о российском военкоре, не пережившим теракт, и сопроводила ролик комментарием с оправданием произошедшего. 24 августа того же года она сделала пост второго видео и комментария к нему — на этот раз призывая россиян и военных Вооруженных сил РФ сдаваться в плен и передавать военную технику за деньги Украине.

