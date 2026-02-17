Появились подробности о дрейфовавшем два месяца в Охотском море подростке

Мать подростка, погибшего в Охотском море, винит выжившего Пичугина

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ выступила мать 15-летнего Ильи Пичугина, отправившегося в Охотское море с отцом Сергеем и его братом Михаилом. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина возложила вину за произошедшее с сыном на подсудимого Михаила Пичугина, единственного выжившего после двухмесячного дрейфа. «Он виноват. Ребенка уже нет в живых», — сказала она, отметив, что была против поездки сына с бывшим мужем. Однако, подросток не послушался матери, втайне от нее уехал к отцу в Хабаровский край, где они вышли в море.

Пичугины взяли ребенка на лодку и пропали, после чего женщина обращалась в разные инстанции и поисковые службы с просьбой начать поиски, но получала отписки. По ее словам, если Михаил Пичугин может по закону понести наказание, то должен его понести.

Сам он заявил РИА Новости, что готов к любому исходу судебного процесса — «что решат, то решат». Мужчина частично признал вину в случившемся с его братом и племянником.

Ему вменяются статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном») и 327 («Использование заведомо подложного документа») УК РФ.

46-летний Михаил Пичугин со своим старшим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей вышли в море от побережья Хабаровского края 9 августа 2024 года. Они хотели достичь Сахалина на лодке-катамаране «Байкат 470», но через три дня так и не доплыли до острова.

Путешественников искали больше месяца. Через 67 дней после старта экспедиции лодку-катамаран заметили рыбаки в 23 километрах от берегов Камчатки. На ней был Михаил, который к тому времени похудел на 50 килограммов, и два тела. Позже Пичугина обвинили в нарушениях при подготовке к путешествию.