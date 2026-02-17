Продажи автомобилей в Китае резко упали

Китайская ассоциация автопроизводителей отчиталась о спаде продаж машин на 16 %

Продажи машин китайского производства упали до 2,346 миллиона единиц, что на 3,2 процента хуже уровня реализации годичной давности. Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков, ссылаясь на статистику Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers).

Согласно данным, суммарный показатель реализации машин, произведенных в Китае, включая поставки за рубеж, в минувшем январе продемонстрировал спад. Причем есть значительное расхождение в динамике между внутренним и внешним рынками. В КНР падение спроса оказалось на 16 процентов меньше, чем годом ранее, и составило 1,665 миллиона единиц. Зато экспорт продемонстрировал уверенный рост — прибавка превысила 45 процентов (681 тысяча машин).

Что касается объемов выпуска, то китайский автопром в январе произвел 2,45 миллиона единиц транспортных средств различных категорий.

