Работа оперативных служб на месте взрыва в российской военной комендатуре попала на видео

Спасенный из-под завалов мужчина в Ленобласти отказался от госпитализации

Спасенный из-под завалов после взрыва в военной комендатуре Всеволожского района Ленинградской области отказался от госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, потерпевший получил ушибы, ему оказали медицинскую помощь на месте.

На опубликованных кадрах видна работа экстренных служб.

Взрыв прогремел на третьем этаже здания около 14:20. Жертвами стали три человека: двое оказались погребены под завалами, третьего придавило бетонной стеной. По предварительным данным, в этом же здании находится военная полиция. Ситуацию под контроль взяла военная прокуратура.