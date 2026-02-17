Реклама

Силовые структуры
17:31, 17 февраля 2026Силовые структуры

Работа оперативных служб на месте взрыва в российской военной комендатуре попала на видео

Спасенный из-под завалов мужчина в Ленобласти отказался от госпитализации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Спасенный из-под завалов после взрыва в военной комендатуре Всеволожского района Ленинградской области отказался от госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, потерпевший получил ушибы, ему оказали медицинскую помощь на месте.

На опубликованных кадрах видна работа экстренных служб.

Взрыв прогремел на третьем этаже здания около 14:20. Жертвами стали три человека: двое оказались погребены под завалами, третьего придавило бетонной стеной. По предварительным данным, в этом же здании находится военная полиция. Ситуацию под контроль взяла военная прокуратура.

