Ситуацию со взрывом в военкомате российского города взяли под контроль

Военная прокуратура контролирует ситуацию после взрыва в военкомате Сертолово

Военная прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с обрушением здания на территории военного городка в Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Для установления причин ЧП на место выехали работники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в трехэтажном здании военной комендатуры и полиции, жертвами которого стали три человека: двое оказались погребены под завалами, третьего придавило бетонной стеной.

Взрыв прогремел на третьем этаже здания около 14:20. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак.

В настоящее время проводятся спасательные работы. На место также прибыли экстренные службы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил силовикам помочь в разборе завалов и спасении пострадавших.