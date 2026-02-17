Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:51, 17 февраля 2026Силовые структуры

Ситуацию со взрывом в военкомате российского города взяли под контроль

Военная прокуратура контролирует ситуацию после взрыва в военкомате Сертолово
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Военная прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с обрушением здания на территории военного городка в Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Для установления причин ЧП на место выехали работники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в трехэтажном здании военной комендатуры и полиции, жертвами которого стали три человека: двое оказались погребены под завалами, третьего придавило бетонной стеной.

Взрыв прогремел на третьем этаже здания около 14:20. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак.

В настоящее время проводятся спасательные работы. На место также прибыли экстренные службы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил силовикам помочь в разборе завалов и спасении пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о расколе украинской делегации во время переговоров

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Россиянка накрасила дочь Трампа и прославилась в сети

    Петросян провела тренировку перед короткой программой на Олимпиаде

    России потребовалось больше кораблей ВМФ

    Напуганная супруга Игоря Николаева заявила о преследовании

    Перехваченный на государственной границе россиянин сел на 20 лет

    Страна НАТО поможет страдающим от американской нефтяной блокады кубинцам

    Мужчина расправился с мужем возлюбленной и бросил его останки в выгребную яму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok