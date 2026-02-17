Ракетные удары России поставили украинский бизнес на грань выживания

Reuters: Малый бизнес на Украине стал закрываться из-за нехватки электроэнергии

Малый бизнес на Украине столкнулся с серьезными проблемами из-за массовых ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру республики. Об этом сообщает Reuters.

Большие трудности с электроснабжением в настоящее время наблюдаются в том числе в украинской столице. В Киеве из-за нехватки электроэнергии стали массово закрываться кафе, рестораны, салоны красоты и другие малые предприятия. Те компании, которые продолжили работать, в основном полагаются на дорогостоящие генераторы, которые обходятся им в значительные суммы.

Владелица салона красоты под Киевом Наталья Белостоцкая указала на резкий рост ежемесячных платежей за электричество. Размер квитанций, по ее словам, за последнее время вырос в четыре раза и достиг 58 тысяч гривен (порядка 1340 долларов по актуальному курсу валют). На этом ее расходы не остановились. Расходы на топливо и обслуживание генератора достигли 15 тысяч гривен (около 347 долларов).

Многие предприятия в стране не выдерживают больших трат и вынуждены закрываться. В условиях, когда спрос на посещение заведений общепита падает, рассчитывать на прибыль малым отраслевым компаниям не приходится. Пойти же на повышение цен они не могут, так как в этом случае они столкнутся с обрушением и без того небольшого спроса. «У нас нет ни прибыли, ни оборота», — посетовала Белостоцкая.

Несмотря на попытки ряда европейских стран оказать помощь Украине в вопросе энергетики, ситуация с электроснабжением жилых домов и предприятий в стране остается удручающей, заявил ранее бывший премьер-министр республики Николай Азаров. Германия, Франция и Великобритания поставляют электрогенераторы мощностью в сотни мегаватт, однако основным источником электроэнергии на Украине остаются атомные электростанции. «Переток энергии из-за рубежа со стратегической точки зрения проблему не решает», — констатировал Азаров.