13:48, 17 февраля 2026

Раскрыт исход кровавой драмы в российском городе

Во Владикавказе мужчина убил знакомого из-за бытовой ссоры
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Во Владикавказе 49-летний местный житель устроил кровавую разборку с 50-летним знакомым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина поругался со своим знакомым, а на следующее утро пришел к его дому и открыл огонь в его сторону у подъезда. От полученных ранений пострадавший не выжил.

Устроившего стрельбу задержали. Сейчас правоохранители выясняют, откуда у него оружие.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, который жестоко расправился со знакомой 25 лет назад.

