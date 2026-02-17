Раскрыт исход кровавой драмы в российском городе

Во Владикавказе мужчина убил знакомого из-за бытовой ссоры

Во Владикавказе 49-летний местный житель устроил кровавую разборку с 50-летним знакомым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина поругался со своим знакомым, а на следующее утро пришел к его дому и открыл огонь в его сторону у подъезда. От полученных ранений пострадавший не выжил.

Устроившего стрельбу задержали. Сейчас правоохранители выясняют, откуда у него оружие.

