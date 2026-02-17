Реклама

07:30, 17 февраля 2026МирЭксклюзив

Смену риторики европейских политиков по отношению к России объяснили

Политолог Журавлев объяснил смену риторики ЕС в отношении к РФ спросом населения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johannes Simon / Freier Fotograf / Getty images

Риторика по отношению к России меняется в Европе по двум причинам, считает политолог Дмитрий Журавлев. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро обратил внимание, что в Евросоюзе активизируются политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией.

По словам Журавлева, речь идет о политиках, которые думают на перспективу. Эти силы существовали всегда, просто теперь им дали проявиться, считает эксперт. По его словам, происходит это по двум причинам.

Во-первых, от войны на Украине устало население европейских стран, которое понимает, что от этого конфликта зависит их личное социально-экономическое положение.

«Это порождает большую поддержку тех политиков, правых и левых, которые выступали за то, чтобы не вмешиваться в украинские дела. На них есть спрос. Все хотят иметь массовую поддержку избирателей, выборы-то в любой стране неизбежны, поэтому те, кто, может быть, раньше кричал "Слава Украине" (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов), теперь задумываются, как бы прекратить все это, потому что избиратель этого хочет», — поделился политолог.

В качестве второй причины он назвал изменение внутренней ситуации в политических элитах.

«Те, кто за войну, они, собственно, ничего не предлагают. Они за войну в том смысле, что Россия плохая, ее надо победить. Что делать при этом — непонятно. Просто поставлять оружие Украине? Поставляют уже сколько времени, и результат минимальный, если, вообще, какой-то есть. Поэтому в самой политической элите начинает созревать настроение, что пора заканчивать», — заключил Журавлев.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если бы европейские чиновники признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от Соединенных Штатов. По его словам, сейчас можно наблюдать смену риторики в Германии, во Франции и Италии. Люди признают, что им нужно начать переговоры с Россией. Москва же готова к этим переговорам, отметил экс-аналитик.

