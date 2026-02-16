Профессор Петро: В ЕС активизируются силы, выступающие за диалог с Россией

В Евросоюзе активизируются политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией. Об этом рассказал профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.

«В Германии и других странах ЕС хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к России. Сопротивление исходит от устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике», — отметил он.

По словам эксперта, русофобская позиция европейских лидеров побуждает к активным действиям политические силы, настроенные на восстановление отношений с Москвой.

Логично предположить, что чем агрессивнее становится тон немецкого правительства, тем больше оно будет встречать сопротивление со стороны других интересов внутри Германии, сделал вывод Петро.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если бы европейские чиновники признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от Соединенных Штатов. По его словам, сейчас можно наблюдать смену риторики в Германии, во Франции и Италии. Люди признают, что им нужно начать переговоры с Россией. Москва же готова к этим переговорам, отметил экс-аналитик.

До этого сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что Европейский союз использует риторику о растущей угрозе со стороны России как повод для дальнейшей поддержки Украины.