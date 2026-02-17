Романа Баданина объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск журналиста Баданина

МВД РФ объявило в розыск главного редактора издания «Проект» и новостного медиа «Агентство» (внесены в РФ в реестр СМИ-иноагентов) Романа Баданина (внесен в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска ведомства.

Баданина разыскивают по статье Уголовного кодекса России. При этом сама статья не уточняется.

29 июля сообщалось, что бывший главред «Проекта» и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию. Журналисты уехали из страны, опасаясь возможного преследования.

15 июля «Проект» признали нежелательным на территории России. В Генпрокуратуре посчитали, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».