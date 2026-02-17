Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 17 февраля 2026Силовые структуры

Романа Баданина объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск журналиста Баданина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maria Tsvetkova / Reuters

МВД РФ объявило в розыск главного редактора издания «Проект» и новостного медиа «Агентство» (внесены в РФ в реестр СМИ-иноагентов) Романа Баданина (внесен в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска ведомства.

Баданина разыскивают по статье Уголовного кодекса России. При этом сама статья не уточняется.

29 июля сообщалось, что бывший главред «Проекта» и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию. Журналисты уехали из страны, опасаясь возможного преследования.

15 июля «Проект» признали нежелательным на территории России. В Генпрокуратуре посчитали, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Врач назвал неожиданную причину есть киви с кожурой

    Безработица в европейской стране достигла пиковых значений

    Ситуацию между Макроном и его супругой высмеяли

    В России захотели ужесточить наказание за бани и хостелы в жилых домах

    Губернатор впервые прокомментировал взрыв в военной комендатуре под Петербургом

    Спрос на один вид машин в России взлетел

    Суд признал право россиян возвращать купленные товары дистанционным способом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok