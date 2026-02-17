Роскомнадзор ответил на сообщения о проблемах с Windows из-за замедления Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали сервисы Windows

В Роскомнадзоре ответили на сообщения о том, что в работе операционной системы Windows возникли проблемы якобы из-за замедления Telegram. Комментарий ведомства публикует ТАСС.

«Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали», — заявил Роскомнадзор. В ведомстве добавили, что к операционной системе не применяются меры ограничения.

О том, что у российских пользователей возникли трудности с Windows, сообщило издание Mash. Уточнялось, что у россиян не загружаются обновления системы. При этом в издании заявили, что причиной неполадок может быть ограничение работы Telegram.