15:13, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор ответил на сообщения о проблемах с Windows из-за замедления Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали сервисы Windows
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Windows / Unsplash

В Роскомнадзоре ответили на сообщения о том, что в работе операционной системы Windows возникли проблемы якобы из-за замедления Telegram. Комментарий ведомства публикует ТАСС.

«Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали», — заявил Роскомнадзор. В ведомстве добавили, что к операционной системе не применяются меры ограничения.

О том, что у российских пользователей возникли трудности с Windows, сообщило издание Mash. Уточнялось, что у россиян не загружаются обновления системы. При этом в издании заявили, что причиной неполадок может быть ограничение работы Telegram.

