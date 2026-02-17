Реклама

Наука и техника
17:46, 17 февраля 2026Наука и техника

России потребовалось больше кораблей ВМФ

Патрушев: ВМФ России нужно больше высокотехнологичных кораблей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Военно-морскому флоту (ВМФ) России для ответа на создаваемые странами НАТО угрозы необходимо больше высокотехнологичных кораблей. Об этом в интервью порталу aif.ru заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Кораблей дальней морской и океанской зоны, способных долгое время автономно действовать на значительном удалении от своих баз, требуется намного больше», — сказал Патрушев.

По его словам, государству необходимо делать упор на создание высокотехнологичного ВМФ.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В июне Патрушев заметил, что корабли ВМФ России должны превосходить иностранные аналоги.

В июне 2024-го главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» признал, что современный флот невозможен без беспилотных систем.

