Россиян предупредили о многочасовых задержках в аэропорту Сочи

TourDom: В аэропорту Сочи наблюдаются задержки до 16 часов

Российских пассажиров предупредили о многочасовых задержках в аэропорту Сочи после вводившихся в ночь на 17 февраля ограничений на полеты. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что некоторые рейсы выбиваются из графика до 16 часов. К примеру, восемь самолетов смогли вылететь лишь после 12-часовой задержки. Также наблюдаются сбои в расписании на прилет. Во время действия плана «Ковер» на запасные аэродромы ушли пять летевших в Сочи самолетов.

Ограничения действовали в авиагавани курортного города с 22:30 (по мск) 16 февраля до 08:46 17 февраля.

