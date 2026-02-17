Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:16, 17 февраля 2026Путешествия

Россиян предупредили о многочасовых задержках в аэропорту Сочи

TourDom: В аэропорту Сочи наблюдаются задержки до 16 часов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российских пассажиров предупредили о многочасовых задержках в аэропорту Сочи после вводившихся в ночь на 17 февраля ограничений на полеты. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что некоторые рейсы выбиваются из графика до 16 часов. К примеру, восемь самолетов смогли вылететь лишь после 12-часовой задержки. Также наблюдаются сбои в расписании на прилет. Во время действия плана «Ковер» на запасные аэродромы ушли пять летевших в Сочи самолетов.

Ограничения действовали в авиагавани курортного города с 22:30 (по мск) 16 февраля до 08:46 17 февраля.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно в условиях непогоды в столице. Известно, что ночь на четверг, 19 февраля, станет самой холодной и снежной в Москве и области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России небывало подорожало съемное жилье

    Российскую «Артемиду» начнут производить серийно

    Кот оказался вором-рецидивистом

    Центробанк собрался наказывать за неправильные советы по инвестициям

    В России подсчитали траты россиян в букмекерских компаниях

    Врач предупредила о скрытой опасности изжоги

    ЦБ назвал сроки завершения разгона цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok