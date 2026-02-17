Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 17 февраля 2026Путешествия

Россияне подали в суд на авиакомпанию из-за запаха экскрементов от попутчика

На авиакомпанию «Россия» подали в суд из-за запаха экскрементов на борту
Алина Черненко

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Семья подала в суд на авиакомпанию «Россия» из-за запаха экскрементов от попутчика во время полета. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Иск Руслана, Марии и несовершеннолетних Джессики и Моники о защите прав потребителей зарегистрировал Кировский районный суд. В материалах дела говорится, что на борту самолета, летевшего 22 ноября 2025 года из Сочи в Санкт-Петербург, был пассажир с испачканной продуктами жизнедеятельности одеждой. От мужчины исходил неприятный запах, который потревожил его попутчиков. В связи с этим истцы попросили взыскать с российского перевозчика миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

«С пассажиром не все просто, если верить материалам, мужчина в возрасте и отнесен к категории с ограниченной подвижностью. Командир воздушного судна в тот момент решил, что гражданин не создает ситуаций, угрожающих безопасности полета, и не нарушает правила поведения на борту», — написала Лебедева, добавив, что по делу назначено предварительное судебное заседание.

Ранее пилоты самолета Air Canada объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине. Им пришлось выполнить две широкие петли в небе, чтобы сбросить топливо, и вернуться в аэропорт вылета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok